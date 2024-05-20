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RAMS Garden'da erken teslim festival coşkusunda yaşandı

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RAMS Türkiye, 18 Mayıs Cumartesi günü RAMS Garden Bahçelievler'de özel bir festival düzenleyerek ev sahiplerine unutulmaz bir gün yaşattı. Hayata geçirdiği tüm projeleri erken teslim eden RAMS, RAMS Garden Bahçelievler'de de geleneği bozmadı.

2022 Eylül ayında gerçekleşen lansman ile inşaatına başlanan RAMS Garden Bahçelievler'de anahtar teslimlerinin başlama süreci büyük bir coşkuyla kutlandı. 2 binden fazla kişinin katıldığı; canlı müzik, sahne şovları, çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli aktivitelerle dolu geçen etkinlikte adeta bir festival havası yaşandı.

RAMS Garden'da erken teslim festival coşkusunda yaşandı

Etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında ev sahipleriyle bir arada festival coşkusunda buluşmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, RAMS'ın diğer projelerinde de teslimatların 2024 yılı boyunca devam edeceğinin altını çizerken, "Sizler bize güvendiniz daire aldınız, biz de sizlerin evlerinize zamanından önce kavuşmanız için var gücümüzle çalıştık. Projemizi planladığımız ile birebir uyumlu olarak teslim etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. RAMS Garden Bahçelievler'de yaşam başladığında da sorumluluğumuzun devam ettiğinin bilincindeyiz; bu anlayışımız doğrultusunda projemizi modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını düşünerek tasarladık. Şu an inşaatı devam eden tüm projelerimizde RAMS geleneğini bozmayıp, üstün hizmet kalitesiyle zamanından önce teslim edeceğiz" dedi.

RAMS Garden'da erken teslim festival coşkusunda yaşandı

RAMS'TAN YENİLİKÇİ VE KAZANDIRAN SADAKAT PROGRAMI

RAMS Türkiye, bu festivalde yeni başlattığı sadakat programının da lansmanını yaparak, RAMS'tan ev alanlara kartlarını teslim etti. RAMS Family Programı, RAMS projelerinden daire almış kişilere ve onların referansıyla gayrimenkul yatırımı yapacak olanlara indirimler ve ayrıcalıklar sunuyor. Program kapsamında gayrimenkul yatırımını kârlı ve keyifli hale getirecek pek çok fırsat bulunuyor. RAMS Family Gold üyeleri, referans oldukları satışlardan paRAMS kazanırken, daire satın alanlar da indirim hakkına sahip oluyor. RAMS Family Programında satışların büyüklüğüne göre Gold, Platinum ve Elite kart seçenekleri bulunuyor.

RAMS Garden'da erken teslim festival coşkusunda yaşandı

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE RAMS TÜRKİYE İMZASI

Modern yaşamın tüm ihtiyaçlarının düşünülerek tasarlandığı projede, sakinlerinin günlük yaşamlarını daha konforlu ve işlevsel hale getirecek tüm detaylar göz önünde bulunduruldu. Proje, 74.500 metrekarelik geniş bir alandaki 11 blok ve 796 daire, 10 futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alan ve 210 metre uzunluğunda göl ve yanı başındaki 42.300 metrekarelik benzersiz korudan oluşuyor. Konutların yanı sıra restoranlar, kafeler, mağazalar ve diğer ticari alanların da bulunduğu RAMS Garden Bahçelievler projesinde RAMS tarafından geliştirilen "All In One" yenilikçi konsepti de yer alıyor. Bu kapsamda; sakinlerinin misafirlerinin konaklayabileceği misafir odaları, çocukların keyifle vakit geçirebileceği oyun alanları, toplantı ve etkinliklerin düzenlenebileceği çalışma odaları, spor sahaları ve kapalı sinema salonu gibi imkânlar sunuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Emlak

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