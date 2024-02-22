Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan'ın son günü hangi gün?

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala, araştırmalar devam ediyor. İnsanlar özellikle de Ramazan ayının ilk ve son gününü merak ediyor. Müslüman alemi 11 Mart günü oruç tutmaya başlayacak. Peki Ramazan'ın son günü hangi gün? Son oruç hangi gün tutulacak? İşte detaylar...

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 yılında Ramazan ayı 30 gün süreceği için, oruç tutan kişilerin son iftarlarını açacakları tarih 9 Nisan 2024 Salı olacaktır. Bu tarih, Ramazan ayının son günü ve aynı zamanda arefe günü olarak kabul edilir. Dolayısıyla, 9 Nisan 2024 Salı günü iftar saatiyle birlikte Ramazan ayı sona erecek ve ertesi gün, yani 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacaktır. Ramazan ayının bitişiyle birlikte Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlamak üzere sevdikleriyle bir araya geleceklerdir.