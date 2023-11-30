Rafadan Tayfa kaldırıldı mı, neden yok? Rafadan Tayfa yayın akışında yok mu?

Rafadan Tayfa, 1 Aralık 2014'te TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başlayan Türk yapımı animasyon çizgi filmdir. ISF Studios şirketi tarafından çekilen, yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği animasyon, Ankara'da yapılmaktadır. Peki, Rafadan Tayfa kaldırıldı mı? Rafadan Tayfa yayın akışında yok mu?

Çizgi filmin hikâyesi, "Rafadan Tayfa" adındaki bir arkadaş grubunun yaşadığı maceralardan oluşmaktadır. Film, 90'lı yılların mahalle hayatını ve samimi insan ilişkilerini yansıtmaktadır.[7] Arkadaş grubunun ismi ise, sinema filmi çektikleri bir bölümde filme isim ararken, karakterlerden olan Hayri'nin 'Kafadan Tayfa' yerine, açlıktan "Rafadan Tayfa" demesinden ve bunun çarpıcı bir isim olduğu için kabul edilmesinden gelmektedir. Rafadan Tayfa kaldırıldı mı? Rafadan Tayfa yayın akışında yok mu?

RAFADAN TAYFA KALDIRILDI MI?

Rafadan Tayfa, 1 Aralık 2014'te TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başlayan Türk yapımı animasyon çizgi filmdir. ISF Studios şirketi tarafından çekilen, yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği animasyon, Ankara'da yapılmaktadır. Günümüzde, Ramazan aylarında yayınlanan Ramazan Tayfa ve günlük zamanlarda yayınlanan Trafik Tayfa ile Dijital Tayfa olmak üzere çeşitli serileri de bulunmaktadır. Film, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bir mahallede yaşayan bir arkadaş grubunun maceralarını işlemektedir.

KONUSU

Çizgi filmin hikâyesi, "Rafadan Tayfa" adındaki bir arkadaş grubunun yaşadığı maceralardan oluşmaktadır. Film, 90'lı yılların mahalle hayatını ve samimi insan ilişkilerini yansıtmaktadır.Arkadaş grubunun ismi ise, sinema filmi çektikleri bir bölümde filme isim ararken, karakterlerden olan Hayri'nin 'Kafadan Tayfa' yerine, açlıktan "Rafadan Tayfa" demesinden ve bunun çarpıcı bir isim olduğu için kabul edilmesinden gelmektedir.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bir mahallede yaşayan bu arkadaş grubunun başına türlü türlü komik olaylar ve maceralar gelmektedir. Film, bu güldürücü olayları ve durumları güzel ve etkileyici bir şekilde ekrana sunarken, aynı zamanda 90'lı yılların samimiliğini, sıcaklığını ve komşu-insan ilişkilerini de yansıtmaktadır. Bazen bölüm sonlarında ders verildiği de görülmektedir.

TRT ÇOCUK HAFTALIK YAYIN AKIŞI

Rafadan Tayfa haftalık yayın akışında yeralmıyor

.