Qutab tarifi! Masterchef Qutab nedir, nasıl yapılır? Qutab için gerekli malzemeler nelerdir? Qutab hangi ülkeye ve yöreye ait? Qutab ne demek?

Masterchef 24 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Qutab yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Qutab nasıl yapılır? Qutab için gerekli malzemeler nelerdir? Qutab tarifi! Qutab nasıl yapılır? Qutab nedir, ne demektir? Qutab hangi ülkeye ve yöreye aittir? Qutab tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Qutab tarifi oldu. Peki en güzel Qutab tarifi nasıldır? Qutab nasıl yapılır? Qutab için gerekli malzemeler nelerdir? Qutab tarifi! Qutab nedir, ne demek? Masterchef Qutab nasıl yapılır? Qutab hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Qutab hangi ülkeye ve yöreye aittir? Qutab hangi ülkede? Qutab ne demektir? İşte detaylar...

QUTAB NEDİR, NE DEMEK? QUTAB HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Qutab, Azerbaycan mutfağına ait geleneksel bir yemektir. Genellikle ince hamur içinde doldurulmuş ve tavada pişirilmiş bir çeşit yaprak sarması veya börek olarak düşünülebilir.

QUTAB İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamur için:

2 su bardağı un

Yarım su bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı yoğurt

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gr kıyma veya lor peyniri

1 büyük soğan

1/2 çay bardağı doğranmış taze maydanoz

Tuz ve baharatlar (isteğe bağlı)

QUTAB NASIL YAPILIR?

Hamur için, unu bir kaseye alın. Ortasını havuz şeklinde açın ve su, sıvı yağ, yoğurt ve tuzu ekleyin. Yavaşça malzemeleri karıştırarak yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru örtün ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlamak için, kıymayı veya lor peynirini bir kaseye alın. İnce doğranmış soğanı ve doğranmış taze maydanozu ekleyin. Tuz ve isteğe bağlı baharatlarla tatlandırın. Malzemeleri iyice karıştırın.

Dinlenen hamuru tezgah üzerinde unlayarak açın. Hamuru ince bir yufka şeklinde olabildiğince açmaya çalışın.

Açılan hamuru dilediğiniz büyüklükte kare veya dikdörtgen parçalara kesin.

Kesilen hamur parçalarının ortasına iç harçtan koyun. Hamurun kenarlarını içe doğru kapatıp mühürleyerek kapatın. Böylece üçgen veya kare şeklinde dolgulu hamurlar elde etmiş olursunuz.

Tavaya az miktarda yağ ekleyin ve ısıtın. Hazırladığınız qutabları tavaya dizin ve her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın. Orta ateşte pişirmeye özen gösterin.

Pişen qutabları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

Qutabları sıcak servis yapın. Üzerine isteğe bağlı olarak yoğurt veya nar ekşisi gezdirebilirsiniz.

Qutablar genellikle çeşitli iç harçlarla yapılabilir. İstediğiniz iç harcı kullanarak qutablarınızı özelleştirebilirsiniz. Afiyet olsun!