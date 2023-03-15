Merakla beklenen POMEM giriş sınavı sonuçları ile 9.700 lisans, 2.400 önlisans olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı yapılacağını duyurmuştu. Bir süredir merakla beklenen sonuçlar için açıklama Emniyet Genel Müdürcüğünden geldi. Peki, POEM sonuçları açıklandı mı? POEM sonuçları nasıl sorgulanır? İşte komu hakkında tüm merak edilenler...

Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu (8 bin 160) erkek, (2 bin 240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13 bin) öğrenci alımı gerçekleştirecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bir süredir merak ediliyordu. Konuya dair açıklama Polis Akademisinden geldi. Peki, POEM sonuçları açıklandı mı? POEM sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

POEM SOUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM'den yapılan açıklamada, "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

POEM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

POMEM sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesi üzerinden TC. kimlik numarası ve e-Devlet şifrelerini girerek adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

POEM YEDEK ALIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

POMEM'den yapılan açıklamada, Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.