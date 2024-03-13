Özgür Arıcı kimdir? CHP Aydın Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Koçarlı Belediye Başkan adayı ise Özgür Arıcı. Özgür Arıcı kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖZGÜR ARICI KİMDİR?

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Koçarlı Belediye Başkan adayı olan Arıcı, 1981 yılında Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'nde doğmuştur. Evlidir ve üç çocuk babasıdır. Arıcı, araç filosu sahibi olarak sigortacılık işiyle uğraşmaktadır. 2021 yılında Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Başkanlığı'na seçilmiş ve 2022 yılında da Aydın Ticaret Odası Meclis Üyeliği'ne atanmıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.