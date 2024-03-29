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OY SAYIMINDA İFTAR MOLASI OLACAK MI? YSK iftar arası kararında ne dedi?

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı Ramazan ayı nedeniyle oy sayımı sırasında iftar saatinde kısa bir mola verilip verilmeyeceği konusunda bir açıklama yaptı. OY SAYIMINDA İFTAR MOLASI OLACAK MI? YSK iftar arası kararında ne dedi? İşte detaylar

YSK'YA YAZI GÖNDERİLDİ

YSK talebinin reddedildiğini ve sayımın aralıksız yapılacağını açıkladı. Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen yazıda, sandık kurallarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak Ramazan ayı içerisinde bulunulması nedeniyle sadece su ile orucun açılması durumunda sağlıklı bir oy sayımının yapılamayacağı, sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği konusu gündeme getirildi.

OY SAYIMINDA İFTAR MOLASI OLACAK MI? YSK iftar arası kararında ne dedi?

"OYLARIN SAYIMI AÇIK VE ARALIKSIZ YAPILIR"

Konuyu inceleyen ve kararını açıklayan YSK, Bahçe Seçim Kurulunun talebinin, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü bulunduğu hatırlatıldı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple 'oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine' oy birliğiyle karar verildiği paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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