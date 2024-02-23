Okan Buruk kırmızı kart mı gördü? Sparta Prag- Galatasaray maçı sonrasında neden kart gördü?

Okan Buruk kırmızı kart mı gördü? Sparta Prag- Galatasaray maçı sonrasında neden kart gördü? UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek elendi. Maç sonunda iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında büyük gerginlik yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.

OKAN BURUK KIRMIZI KART MI GÖRDÜ?

Temsilcimiz Galatasaray'ın, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım arasında gerginlik çıktı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında büyük gerginlik yaşandı. Galatasaraylı futbolcular, Abdülkerim Bardakcı'yı sakinleştirmekte zorluk çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından yaşanan gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.