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Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli?

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Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli?

Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü nereli? Detaylar haberimizdedir…

OĞUZHAN ÜZÜ KİMDİR?

Oğuzhan Üzü, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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