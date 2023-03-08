Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelendi mi? Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedir?

2023 yılı yer değiştirme döneminde, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmamasına ilişkin resmi yazı, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderildi. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden geldi. Yaşanan bu gelinmenin ardından öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerinin ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedir? Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelendi mi? İşte merak edilenler!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar alındı. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden geldi. Yaşanan bu gelinmenin ardından öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerinin ertelenip ertelenmediğini araştırmaya koyuldular. Peki, Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedir? Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelendi mi? Detaylar haberimizde...

ZORUNLU ÇALIŞAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında MEB resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bakanlık tarafından belirlenen hizmet bölgelerinde belirtilen süre ile görev yapmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü , belirlenen hizmet bölgelerinin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında belirtilen sürelerde zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken çalışma yükümlülüklerini ifade eder.

ÖĞRETMENLERİN ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl süreyle ertelendiğini duyurdu. Bakan Mahmut Özerin açıklaması şu şekilde:

"Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz. "ifadelerine yer verdi. Böylelikle öğretmenlerin zorunlu çalışma hizmet yükümlülükleri 1 yıl süre ile ertelenmiş oldu.