Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin Başakşehir'e mi transfer oluyor, kaç yaşında, nereli?

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Yönetim, sezonun gidişatı ve takımın performansı doğrultusunda böyle bir karar alındığını belirtti. Atan'ın görevden ayrılmasının ardından İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük pozisyonu için yeni isim arayışlarına hız verdi. Bu doğrultuda Başakşehir'in, deneyimli futbolcu ve teknik adam Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR ÇAĞDAŞ ALTAN İLE YOLLARINI AYIRDI MI?

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

NURİ ŞAHİN BAŞAKŞEHİR'E Mİ TRANSFER OLUYOR?

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarına hız verdi. Kulübe yakın kaynaklara göre İstanbul temsilcisi, son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin'i gündemine aldı.

Futbolculuk döneminde de kariyerini Avrupa'nın önemli kulüplerinde sürdüren ve teknik adamlık kariyerine hızlı bir giriş yapan Şahin ile Başakşehir yönetiminin görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Genç teknik adamın oyun anlayışı ve modern futbol yaklaşımı, turuncu-lacivertli ekibin geleceğe dönük planlarıyla örtüşüyor. Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek süreci netleştirmesi bekleniyor.

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin, 5 Eylül 1988 tarihinde Almanya'nın Lüdenscheid kentinde dünyaya gelmiş, Türk asıllı eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Futbol kariyerine çok genç yaşta Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un altyapısında başlayan Şahin, 2005 yılında henüz 16 yaşındayken Bundesliga'da forma giyerek lig tarihinin en genç oyuncusu olmuş ve aynı sezon ilk golünü atarak bu alanda da rekor kırmıştır.

Orta sahada oyun kurucu rolüyle tanınan Nuri Şahin, Borussia Dortmund'daki başarılı performansının ardından 2011 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Buradaki kısa macerasının ardından Liverpool, yeniden Dortmund ve Werder Bremen gibi takımlarda da forma giydi. Türkiye'de ise 2020 yılında Antalyaspor'a transfer olarak futbolculuk kariyerinin son dönemini Süper Lig'de geçirdi.

2021 yılında Antalyaspor'da futbolu bırakıp teknik direktörlük görevine getirilen Şahin, burada sergilediği modern ve disiplinli anlayışla dikkat çekti. Ardından, 2023-2024 sezonunda Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un teknik ekibine katılarak yardımcı antrenörlük görevine başladı.

Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Nuri Şahin, Türk futbolunun Avrupa'daki en başarılı temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

NURİ ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Nuri Şahin, 5 Eylül 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olan Şahin, genç yaşta başladığı futbol kariyerinde önemli başarılara imza atmış ve hem oyuncu hem de teknik direktör olarak adından söz ettirmiştir. Sahadaki liderliği ve futbol bilgisiyle dikkat çeken Şahin, yaşının getirdiği tecrübe ile teknik adamlık kariyerine güçlü bir şekilde devam etmektedir.

NURİ ŞAHİN NERELİ?

Nuri Şahin, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Lüdenscheid kentinde doğmuştur. Türk asıllı olan Şahin'in ailesi aslen Kahramanmaraşlıdır. Almanya'da doğup büyüyen Nuri Şahin, hem Türk hem Alman kültürüyle iç içe yetişmiş, futbol kariyerini de büyük ölçüde Almanya'da şekillendirmiştir. Millî takım tercihini ise Türkiye'den yana kullanmıştır.