Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Neler Oluyor Hayatta, her bölümünde izleyiciyi ekrana kilitliyor. Programın sunuculuğunda ise Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı bulunuyor. Ancak yakın zamanda sunucularda biri değişeceği açıklandı. Başarılı sunucunun yerine gelen isim ise herkesi şaşırttı. Peki, Nur Tuğba Namlı yok mu, neden yok? Neler Oluyor Hayatta sunucusu kim? Nur Tuğba Namlı'nın yerine kim geçti?

SKY Türk kanalında gece haberlerini sunduktan sonra NTV'ye transfer oldu. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e geçen Namlı burada Survivor Panorama'nın sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural ile birlikte günün öne çıkan olaylarını ekrana taşıdı. Peki, Nur Tuğba Namlı yok mu, neden yok? NelerOluyor Hayatta sunucusu kim? Nur Tuğba Namlı'nın yerine kim geçti? İşte detaylar haberimizde...

NUR TUĞBA NAMLI NEDEN YOK?

Nur Tuğba Namlı, doğum izni nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalacak. Hamilelik süreci dolayısıyla bir süredir programa ara vereceği bilinen Namlı'nın yerine gelecek isim belli oldu. Neler Oluyor Hayatta programı 7 Kasım'dan itibaren Hakan Ural ve Hilal Özdemir Babacan'ın sunumuyla ekrana gelecek.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1983 Mersin doğumlu olan Nur Tuğba Namlı evli ve iki çocuk annesidir. Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haberlerini sunduktan sonra NTV'ye transfer oldu. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e geçen Namlı burada Survivor Panorama'nın sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural ile birlikte günün öne çıkan olaylarını ekrana taşıdı. Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Neler Oluyor Hayatta, her bölümünde izleyiciyi ekrana kilitliyor. Programın sunuculuğunda ise Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı bulunuyor. Ancak yakın zamanda sunucularda biri değişeceği açıklandı. Başarılı sunucunun yerine gelen isim ise herkesi şaşırttı.

HİLAL ÖZDEMİR GELİYOR

7 Kasım tarihinden itibaren başarılı sunucu ve Namlı'nın yakın arkadaşı olan Hilal Özdemir Babacan'ın Hakan Ural'a eşlik edeceği öğrenildi.

Televizyonun tanınan yüzlerinden biri olan Babacan; bir dönem Show TV, Kanal D, Skytürk360, Ntvspor ve ATV gibi birçok kanalda haber spikeri olarak çalıştı.