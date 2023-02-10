Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Gaziantep'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Nizip ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Nizip nerede? Nizip nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Nizip hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep'te de birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesi merak edildi. Peki, Nizip nerede? Nizip nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Nizip hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

NİZİP NEREDE?

Nizip, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 146.528

Yüzölçümü: 1.046 km² (403 mil²)

NİZİP NÜFUSU NEDİR?

Gaziantep'te yer alan Nizip ilçesinin nüfusu 146.528'dir.

NİZİP HANGİ İLE BAĞLI?

Nizip, Gaziantep'e bağlı ilçedir.

Gaziantep ilinin en büyük ilçesidir. Nizip ilçesinde tarım ve tarıma dayalı sanayi oldukça gelişmiştir. İklim olarak karasal iklim görülür. Antep fıstığı ve Zeytin bahçeleri yaygındır. Bu bahçelerden toplanan Antepfıstığı ve Zeytin Meyveleri işlenmeden piyasaya sürülemez. Bunları işleyecek 100'den fazla orta ölçekli fabrika ve işletme mevcuttur. Karasal iklimde yetişen zeytinlerin aroması ve kokusu çok yoğundur. Nizip ilçesinde toplanan zeytinlerin kendine özgü aroması vardır. Bu zeytinyağından elde edilen sabunları meşhurdur. 1960'lı yıllarda Türkiye'nin Sabun ihtiyacının %90'ı Nizip ilçesindeki Sabun Fabrikalarında üretilmekteydi. Zeugma, diğer adıyla Belkıs harabeleri ilçeye 8 km uzaklıktadır.

Tarihi ve coğrafi yapısı

Nizip ilçesinin tarihi MÖ 2000 yılına kadar uzanır. Eski Hitit zamanında (M.Ö. 18. yüzyılda) I. Mursil, M.Ö. 13. yüzyılda İmparatorluk Hititleri zamanında da I. Şuppiluliuma tarafından Hitit devletine bağlanmıştır.

1517 yılında Yavuz Sultan Selim Nizip'i Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katmıştır. İlçe, Fırat nehrinin meydana getirdiği Orta Mezopotamya havzasındadır. Gaziantep-Nusaybin demiryolu diğer bir deyişle Bağdat Demiryolu ve E-90 karayolu ile Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu da ilçeden geçer. Gaziantep İli, Nizip İlçesi'nin 10 km. doğusundaki Belkıs Köyü'nde, Fırat Irmağı kıyısında, Zeugma Antik Kenti bulunmaktadır. Tarih öncesi çağlardan beri kesintisiz iskan gösteren bu yerleşimin önemi, Fırat Irmağı'nın en kolay geçit verdiği iki noktadan birisinde olmasıdır. Zeugma, kelime olarak "köprübaşı" ve "geçit yeri" anlamına gelmektedir. Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan bu antik kentin 1/3'ü, su tutulması Ekim 2000'de tamamlanmış olan Nizip-Birecik Barajı göl alanı altında kalmıştır.

Nizip İlçesi

Gaziantep'in en büyük ilçesi olan Nizip, sanayi tarım ve ticaretin Gaziantep'te en çok yapıldığı bölgedir. Karasal iklimin hakim olduğu Nizip ilçesinde Fırat Nehri de büyük önem taşımaktadır. Halk geçimini Antep fıstığı üretimi ile sağlamaktadır.

Bu yüzden sanayi sektörü de Nizip sektöründe gelişme göstermiştir. Çünkü Antep fıstığı ihracatı, Gaziantep için başlıca bir geçim kaynağıdır. Aynı zamanda sabunları yapılan ve yine ihracatı yapılan zeytinler de Gaziantep'te halkın geçimini sağladığı olanaklar arasında yer almaktadır. Gaziantep zeytini tamamen doğal ve Gaziantep'e özgüdür.

Milattan öncesine kadar devirlere şahitlik eden Nizip ilçesi, içerisinde 110 adet mahalle vardır. Nüfusu ise 146 fazladır.