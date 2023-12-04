Show TV'de seyirci ile buluşacak Ne Gemiler Yaktım, Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın hayat verdiği Yasemin ve Fidan'ın hikayesi ile izleyicileri derinden etkileyecek! Peki, Ne Gemiler Yaktım canlı izle! 4 Aralık 2023 Ne Gemiler Yaktım Show TV 1. Bölüm izleme linki!

Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan'dan dikkat çekici konusu ileilgi odağı oldu. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i bir araya getiren ' Ne Gemiler Yaktım'ın ilk tanıtımı dizinin hikayesine dair merakı artırıyor. Ne Gemiler Yaktım canlı izle! 4 Aralık 2023 Ne Gemiler Yaktım Show TV 1. Bölüm izleme linki!

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NE?

Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Banu Kiremitçi Bozkurt'un imzası olan Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başrol oyuncuları Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i ilk kez gördüğümüz tanıtımda kadınların ilişkilerine vurgu yapılırken 'Kadınlar ikiye ayrılır, birbirinin kurdu olanlar ve birbirinin yurdu olanlar' sözleri dikkat çekiyor. Deniz Baysal'ın hayat verdiği Yasemin ve Devrim Özkan'ın canlandıracağı Fidan'ın yollarının kesişmesiyle iki kadının yaşayacakları şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ne Gemiler Yaktım 1. Bölüm 3. Ön İzlemesi yayında. Yasemin küçük kızına olan sevgisinden ve bağlılığından bahsederken, kızı için her şeyi yapabileceğini söylüyor. Kızının başına bir şey gelirse gözünü karartabileceğini açıkça ifade eden Yasemin'in Fidan'a söylediği tehditkar sözler dikkat çekiyor. İki kadının yollarının nasıl kesişeceği büyük bir merakla bekleniyor.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan 'Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncu kadrosunda Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.

YASEMİN (Deniz Baysal)

Hayat mücadelesi veren, zeki, pratik ve potansiyeli çok yüksek bir kadın. Her zorluğa tek başına göğüs geren, kızını her şeyin üzerinde tutan yalnız, biraz da yorgun bir anne.

FİDAN (Devrim Özkan)

Zor güvenen, kimseye çabuk açılmayan, katı biri. Hayatta en çok kızını ve anne olmayı seviyor. Dışarıdan gelebilecek bir tehlikeye karşı her zaman tetikte.

RUTKAY (Berk Hakman)

Psikiyatristler tarafından narsist olarak adlandırılan kişilik yapısındadır. Empati yeteneği gelişmemiş, vicdan azabı çekmeyen, duyguları çok kolay taklit edebilen biridir. İstediği olmadığında hızla agresifleşir. Ama bir yanıyla da çok zekidir.

TOPRAK (ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL)

Ağzı laf yapar, uyanıktır, dikkatlidir. Tezcanlı ve inatçı olması ona zaman zaman hata yaptırır. Düz bir adamdır; sevdiğini sever sevmediğini sevmez. Grisi yoktur, güvenilirdir.

NERİMAN (ÇİĞDEM SELIŞIK ONAT)

Acımasız, istediğini alan ve oğlunu kimseyle paylaşamayan bir kadındır. Giyinmeyi kuşanmayı hem çok iyi bilir hem de çok sever.

TEVFİK (MACİT KOPER)

Yasemin'in babası, Rengin'in dedesi.

Aşçıdır. İşini çok sever. Evinin hemen altındaki esnaf lokantasının sahibidir. Kendi pek farkında olmasa da bir kara mizah ustasıdır.

SİNAN (MERT DENİZMEN)

Vefa Esnaf Lokantası'nın şef garsonu, Tevfik'in dostudur. Müzmin bekar, görünüşüne meraklı, bakımlı, düzenli tertipli bir adamdır.