Nazlı Senem Ünal kimdir? Nazlı Senem Ünal kaç yaşında, nereli? Nazlı Senem Ünal biyografisi!

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NAZLI SENEM ÜNAL KİMDİR?

Nazlı Senem Ünal 22 Mayıs 1991 Bursa doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri alan Nazlı Senem Ünal ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır. Nazlı Senem Ünal daha önce Tat Ketçap Vakıfbank ve Lenovo gibi firmaların reklamlarında yer almıştır.

Nazlı Senem Ünal, Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak da oyuncu olarak yer almış aynı zamanda Aykut Enişte ve Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde beyaz perdede yer almıştır.

ROL ALDIĞI PROJELER

Üç Kız Kardeş (TV Dizisi 2022)

Saklı (Müge, TV Dizisi 2021)

Menajerimi Ara (Jülide, TV Dizisi 2020)

Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak (TV Dizisi 2019-2020)

Aykut Enişte (Sinema Filmi 2020

Organize İşler: Sazan Sarmalı (Cetvel, Sinema Filmi 2019)

Hızır Ekip (Burcu, TV Dizisi 2013)

Üzgünüm Leyla (TV Dizisi 2000)