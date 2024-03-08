Nasuh Coşkun kimdir? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı ise Nasuh Coşkun oldu. Nasuh Coşkun kimdir? Nasuh Coşkun nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NASUH COŞKUN KİMDİR?

Nasuh Coşkun, 1976 yılında İzmir'in Kiraz ilçesinin Yenişehir köyünde dünyaya gelmiştir. İlkokulu köy okulunda tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. 2008 yılından bu yana Kiraz Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını üstlenmektedir.