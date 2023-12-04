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Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi?

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Bilim insanı Naci Görür, 4 Aralık tarihinde İstanbul'da yaşanabilecek bir deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Görür'ün depremle ilgili değerlendirmeleri ve öngörüleri kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? İşte detaylar...

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen depremin ardından Naci Görür deprem açıklaması merak konusu oldu. Naci Görür İstanbul depremi açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Detaylar haberimizde...

NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR?

Bursa Gemlik'te meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen 5.1 şiddetindeki depremle ilgili bir değerlendirmede bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayı'nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında oldu. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunun bir parçası. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir" dedi.

"DEPREMİ KUZEY KOLDA BEKLİYORUZ"

Depremin Zeytinbağı Fayı'nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında meydana geldiğini ifade eden Görür. "Bu fay Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay kolu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz" dedi.

GEMLİK İÇİN UYARIDA BULUNDU

Açıklamasının devamında Gemlik için uyarıda bulunan Görür, "Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir.Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Naci Görür Deprem Doğa 3. Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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