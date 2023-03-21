Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi. Vatandaşlar ise arama motorlarında Murat Hakan Uzan kimdir? Murat Hakan Uzan kaç yaşında, nereli? Murat Hakan Uzan hangi partiden? sorularını araştırdı.

YSK seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetti. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ve Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın da aralarında bulunduğu 9 başvuruda da eksik evrak tespit edildi. Merak edilenler arasında ise Murat Hakan Uzan kimdir? Murat Hakan Uzan kaç yaşında, nereli? Murat Hakan Uzan hangi partiden? soruları yer aldı.

MURAT HAKAN UZAN KİMDİR?

Murat Hakan Uzan (d. 1967; Adapazarı, Sakarya), Türk iş insanı ve Genç Parti genel başkanı. 1967 yılında Adapazarı'nda doğmuştur. Bir dönem Türkiye'nin zengin ailelerinden biri olan Uzan Ailesinin fertlerinden ve bir dönemin zengin kişilerinden biridir. Star Medya Grubu, Kral TV ve Telsim GSM Operatörünün eski sahiplerinden biri ve Genç Parti kurucusu Cem Uzan'ın kardeşidir ve Genç Parti'nin genel başkanıdır.

2003 Yılında TMSF'nin İmar Bankasından kaynaklanan borçlar ve yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Uzanların tüm malvarlığına el koymasıyla Babası Kemal Uzan'la birlikte haklarında yakalanma emri verilmiştir. 5. Olağan Kongresi'nde Genç Parti'nin yeni genel başkan olmuştur.

İş Hayatı

Hakan Uzan, 2003 yılında malvarlıklarına el konulana kadar Star Medya Grubunun, Kral TV, Telsim, Türkiye İmar Bankası ve Adabank bunun yanında ÇEAŞ, Kepez Elektrik Dağıtım gibi kuruluşların, Babası Kemal Uzan ve Ağabeyi Cem Uzan ile birlikte patronlarından biri olarak iş yaşamına devam etmiştir. 2017 yılında Vertu şirketini satın aldı.

Özel hayatı

Hakan Uzan 1998 yılında şarkıcı Yeşim Salkım ile evlenmiş ve 2001 yılında boşanmışlardır. İkinci evliliğini ise 2002 yılında sunucu Özlem Kızılkaya ile yapmış ve bu evliliğinden Ata Kemal Muhammed Uzan isminde erkek çocuğu olmuştur. Özlem Kızılkaya 2016'da Türkiye'ye geri dönmüş ve kendisine boşanma davası açmış olup, Kasım 2019'da Hakan Uzan'dan boşandığı bildirilmiştir. Halen Yurtdışında yaşamaktadır ve nerede olduğu bilinmemektedir. Ancak Medya'da 2016 yılında Ürdün'de yaşadığı ve ismini değiştirdiğine yönelik haberler çıkmıştır