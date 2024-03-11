Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı ise Murat Dal. Murat Dal kimdir? Murat Dal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MURAT DAL KİMDİR?

Murat Dal 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan adayıdır.