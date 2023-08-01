Mumbar dolması tarifi! Masterchef Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Mumbar dolması hangi yöreye ait?

Masterchef 1 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Mumbar dolması yapmasını istendi. Peki Masterchef Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Mumbar dolması tarifi! Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel dolmalar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Mumbar dolması tarifi oldu. Peki en güzel Mumbar dolması tarifi nasıldır? Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Mumbar dolması tarifi! Mumbar dolması nedir, ne demek? Masterchef Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması hangi bölgenin, hangi yörenin dolması? Mumbar dolması hangi ülkeye ve yöreye aittir? Mumbar dolması hangi bölge? İşte detaylar...

MUMBAR DOLMASI NEDİR, NE DEMEK? MUMBAR DOLMASI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Mumbar dolması ya da bumbar dolması, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin büyük çoğunluğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yapılmaktadır. Yazın pek tercih edilmeyip, kışın daha fazla tüketilir.

MUMBAR DOLMASI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

1 kilogram mumbar (ince koyun bağırsağı)

250 gram az yağlı kıyma

2 su bardağı pirinç

2-3 tane kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Karabiber

Tuz

Biber salçası

İplik

Terbiye için:

1 yemek kaşığı tuz

5 su bardağı su

Tereyağı

Nane

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Önce iç malzemesi için soğanları ince ince doğrayın, pirinçleri yıkayın ve kıyma, salça, tuz karabiber ekleyerek yoğurun. Malzemelerin sadece karışması yeterli olacaktır.

Doğranmış kuru soğanı ve yarım limonu mumbarlar ile birlikte bir kaba koyun ve2-3 dakika boyunca iyice ovun. Soğuk su ile durulayın. Son olarak bir miktar tuz ile 1-2 dakika daha ovun ve durulayın. Yine bir şiş yardımı ile yağlı tarafı içe gelecek şekilde, ters yüz edin. Bu işlem, musluğun altında yapılırsa daha kolay olur, ters yüz edildikten sonra bir kaç kez durulayın ve bir kevgirde suyu süzülene kadar bekletin.

Mumbarın bir ucunu hafifçe içeri kıvırın. Kabak oyacağının iç kısmına harç koyun ve mumbarın içi çok sıkı olmayacak ve arada boşluklar bırakacak şekilde doldurun. Eğer çok sıkı doldurursanız pişerken patlayabilir.

Doldurma işlemi bitince, iki ucunu birleştirerek iple bağlayın. Terbiye malzemelerinin hepsini bir tencereye koyun, içine mumbarları koyun ve üzerini biraz geçecek kadar su ekleyin. Bir şiş yada çatal yardımı ile üzerine delikler açın.

Kaynadıktan sonra, altı kısılarak, ağır ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin. Mumbarlar pişerken, sürekli kontrol edin ve gerekirse su ekleyin. Ayrıca pirinçler şiştikçe zaman zaman mumbarlarda çatal ile yeni delikler açılmalıdır.

Ve düdüklü tencerede pişirenler sonradan açamayacağı için önceden daha fazla delik açmalıdır. Pişirdikten sonra kevgir yardımıyla suyunu süzün. Bu şekilde buzlukta uzun süre saklayabilirsiniz. Servis edileceği zaman zeytinyağında kızartılarak sıcak servis yapın. Afiyet olsun.