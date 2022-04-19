Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 19 Nisan 2022 son bölümünde neler oldu merak konusu oldu. Herkes tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir kayıp olayı gün yüzüne çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Kudret Karadağ, kaybolan annesi Türkan Karadağ'ı aramaya gelmiştir. Müge Anlı son bölümde neler oldu? 12 Nisan Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı'da kaybolan Türkan Karadağ nerede? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da son bölümünde neler oldu merak konusu oldu. Herkes tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir kayıp olayı gün yüzüne çıkıyor. Müge Anlı'ya katılan Kudret Karadağ, Tekirdağ'da 3 gündür kayıp olan annesi Türkan Karadağ için stüdyoya geldi.

MÜGE ANLI KAYBOLAN TÜRKAN KARADAĞ NEREDE?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Kudret Karadağ, kaybolan annesi için gözyaşlarına hakim olamadı. Tekirdağ'da 3 gündür haber alınamayan 78 yaşındaki Türkan Karadağ, damadı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anli'ya katılacaktı. Türkan Karadağ'dan günlerdir haber alamayan kızı Kudret Karadağ annesini bulmadan Müge Anlı'dan gitmeyeceğini söyledi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI İLE TATLI KAYBOLAN TÜRKAN KARADAĞ OLAYI NEDİR? (LİNK)

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