Muayenesiz araç kullanmanın cezası ne kadar 2026? Araç muayenesi gecikirse ne olur?

Trafik kuralları hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla belirleniyor. Bu kuralların en temel unsurlarından biri ise araçların belirli periyotlarla teknik muayeneden geçirilmesi. Araç muayenesi yalnızca yasal bir zorunluluk değil; aynı zamanda trafikte güvenli bir şekilde seyahat edebilmenin en önemli şartlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, Muayenesiz araç kullanmanın cezası ne kadar? Muayenesiz araç yakalanınca ne olur, ehliyet puanı düşer mi? Detaylar haberimizde.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2026

2026 yılı itibarıyla muayenesiz araç kullanma cezası yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Trafik mevzuatına göre araç muayenesini yaptırmadan trafiğe çıkan sürücülere 2.719 TL idari para cezası uygulanıyor.

Bir önceki yıl yani 2025'te bu ceza 2.167 TL olarak uygulanıyordu. Her yıl yeniden değerleme oranına bağlı olarak trafik cezalarında artış yaşandığı için muayenesiz araç kullanmanın bedeli de yükselmeye devam ediyor.

Ancak bu ceza yalnızca para cezası ile sınırlı kalmıyor. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde muayenesiz araç tespit edilirse araç trafikten men edilebiliyor. Yani sürücü, aracını kullanmaya devam edemiyor ve muayene yaptırana kadar araç trafikten çekiliyor.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

Muayenesiz araç kullanma cezası 2026 yılında 2.719 TL olarak uygulanıyor. Ancak trafik cezalarında olduğu gibi bu cezada da erken ödeme indirimi bulunuyor.

Eğer ceza 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanıyor. Bu durumda ödenecek tutar yaklaşık olarak 2.039 TL seviyesine düşüyor.

Muayenesiz araç kullanma cezası şu durumlarda uygulanabiliyor:

Trafik çevirmesinde yapılan kontrol sırasında

Plaka üzerinden yapılan elektronik denetimlerde

Otomatik plaka tanıma sistemlerinde

Mobil trafik ekiplerinin kontrollerinde

Ayrıca araç muayene süresi geçmişse araç sahibinin trafiğe çıkmaması gerekiyor. Araç park halinde olsa bile trafiğe çıktığı anda ceza uygulanabiliyor.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI KİME YAZILIR?

Muayenesiz araç kullanma cezası genellikle aracı kullanan sürücüye yazılır. Çünkü trafik ihlali, o anda aracı kullanan kişi tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

Ancak bazı durumlarda ceza araç sahibine de kesilebiliyor. Özellikle şu durumlarda farklı uygulamalar görülebilir:

Araç plakası üzerinden yapılan elektronik denetimlerde ceza araç sahibine yazılır.

Trafik çevirmesinde araç başka biri tarafından kullanılıyorsa ceza sürücüye uygulanır.

Araç şirket adına kayıtlıysa ceza çoğunlukla sürücüye kesilir.

Bu nedenle araç sahibi ile sürücü farklı kişiler olduğunda cezai sorumluluk duruma göre değişebiliyor.

MUAYENESİZ ARAÇ YAKALANINCA NE OLUR?

Trafik ekipleri tarafından muayenesiz araç tespit edildiğinde birkaç farklı işlem uygulanabilir. Bu işlemler tamamen trafik mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Muayenesiz araç yakalandığında yaşanabilecek durumlar şunlardır:

Sürücüye idari para cezası kesilir

Araç trafikten men edilir

Araç muayene yapılana kadar trafikte kullanılmasına izin verilmez

Araç çekiciyle otoparka götürülebilir

Trafikten men edilen bir aracın yeniden trafiğe çıkabilmesi için öncelikle araç muayenesinin yaptırılması gerekir. Muayene tamamlandıktan sonra araç tekrar kullanılabilir hale gelir.

ARAÇ MUAYENESİ 1 AY GECİKİRSE NE OLUR?

Araç muayenesinin gecikmesi yalnızca trafik cezası anlamına gelmez. Aynı zamanda muayene ücretine de gecikme bedeli eklenir.

Araç muayenesi 1 ay gecikirse şu durumlar ortaya çıkar:

Muayene ücretine her ay için %5 gecikme ücreti eklenir

Trafikte yakalanırsanız muayenesiz araç cezası uygulanır

Araç trafikten men edilebilir

Örneğin araç muayenesi 3 ay gecikmişse muayene ücretine toplamda %15 gecikme bedeli eklenir.

MUAYENESİZ ARAÇ ÇEVİRMEDE BAĞLANIR MI?

Trafik çevirmelerinde en çok merak edilen konulardan biri de muayenesiz araçların bağlanıp bağlanmadığıdır.

Eğer bir araç muayenesiz şekilde trafikte yakalanırsa trafik ekipleri aracı trafikten men edebilir. Bu durum halk arasında çoğu zaman "aracın bağlanması" olarak ifade edilir.

Aracın bağlanması şu durumlarda gerçekleşebilir:

Araç muayenesinin tamamen süresi geçmişse

Araç güvenlik açısından risk oluşturuyorsa

Trafik ekipleri aracın trafiğe çıkmasını uygun görmezse

MUAYENESİZ ARAÇ 1 KEZ YAKALANIRSA NE OLUR?

Muayenesiz araçla ilk kez yakalanan sürücüler için uygulanacak işlem genellikle şu şekilde olur:

2.719 TL para cezası kesilir

Araç trafikten men edilebilir

Sürücüye muayeneyi yaptırması için süre verilebilir

Sürücü aracın muayenesini yaptırdıktan sonra yeniden trafiğe çıkabilir. Ancak bu süreçte araç kullanılmaya devam edilirse tekrar ceza uygulanabilir.

MUAYENESİZ ARAÇ 2 KEZ YAKALANIRSA NE OLUR, CEZASI ATAR MI?

Muayenesiz araç ikinci kez yakalanırsa ceza tekrar uygulanır. Yani her yakalanmada ayrı bir para cezası kesilir.

İkinci kez yakalanma durumunda şu sonuçlar ortaya çıkabilir:

Tekrar muayenesiz araç kullanma cezası uygulanır

Araç kesin olarak trafikten men edilebilir

Araç çekici ile otoparka götürülebilir

Muayene yapılmadan araç teslim edilmez

MUAYENESİZ ARAÇ CEZASINDA EHLİYET PUANI DÜŞER Mİ?

Muayenesiz araç kullanma cezası ehliyet ceza puanı uygulanan ihlaller arasında yer almaz. Yani sürücünün ehliyet puanı bu ihlal nedeniyle düşmez.

ARAÇ MUAYENESİ CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Muayenesiz araç kullanma cezası trafik cezası kapsamında değerlendirilir ve farklı kanallardan ödenebilir.

Cezanızı şu yöntemlerle ödeyebilirsiniz: e-Devlet sistemi üzerinden, İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar, Vergi dairesi vezneleri.