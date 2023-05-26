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Milli Savunma Üniversite (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başlamıştı. MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ve MSÜ sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 ve MSÜ sonuçları sorgulama ekranı sıklıkla araştırılıyor. MSÜ TERCİH 2023: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen sene 2022'de yapılan MSÜ sınavının ardından 18 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, sonuçlar 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanmıştır. Bundan dolayı 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması beklenmektedir.

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