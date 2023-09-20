Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir kariyer hayal eden gençler için heyecan verici bir dönem başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek ve bu önemli sınav için geri sayım resmen başladı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman 2024? Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihleri açıklandı mı, başvuru nasıl yapılır 2024? İşte detaylar…

2024 yılının yaklaşmasıyla birlikte, lise son sınıf öğrencileri okulların açılmasıyla birlikte MSÜ 2024 sınav takvimini yakından takip etmeye başladılar. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapma isteği taşıyan gençler, bu sınavla hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacaklar. Peki, MSÜ sınavı ne zaman 2024? Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihleri açıklandı mı, başvuru nasıl yapılır 2024? İşte detaylar…

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2024?

2024-MSÜ, gençlerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel yeteneklerini de ölçen kapsamlı bir sınavdır. Bu nedenle, adaylar için yoğun bir hazırlık süreci gerekmektedir. TSK'nın gözde subay adaylarını belirleyecek olan bu sınav, gençler için büyük bir fırsat sunarken aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getiriyor. Gençler, kendilerini bu zorlu sınavla kanıtlamak için şimdiden çalışmalara başlamış durumda.

MSÜ 2024 sınavı 24 Mart 2024 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirecek. Adaylar sınava gitmeden önce sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmayı unutmamalıdır.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI, BAŞVURU NASIL YAPILIR 2024?

2024-MSÜ, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak isteyen gençler için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Gelecekteki liderler, bu sınavla yeteneklerini kanıtlamak için sabırsızlıkla bekliyorlar. MSÜ 2024 sınavı 24 Mart 2024 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirecek. Adaylar sınava gitmeden önce sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmayı unutmamalıdır.

ÖSYM MSÜ 2023 için başvuruları bu sene 13 Ocak'ta almıştı. MSÜ 2024 başvurularının yine aynı tarihlerde alınması beklenirken henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Başvurular ÖSYM üzerinden aday TC'si ve şifresi ile gerçekleştiriliyor.