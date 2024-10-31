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Gerçek Satoshi Nakamoto ortaya çıktı mı? Bitcoin dünyasında yeni iddia

Gerçek Satoshi Nakamoto ortaya çıktı mı? Bitcoin dünyasında yeni iddia
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Londra'da düzenlenen özel bir etkinlikte İngiliz-Asyalı ekonomist Stephen Mollah, Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etti. İddiasını kanıtlayamayan Mollah, Genesis bloğundaki Bitcoin'leri yakında transfer edeceğini duyurdu. Coinbase Limited yöneticisi olduğunu öne süren Mollah'ın iddiaları kripto para topluluğunda şüpheyle karşılandı.

Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği konusundaki tartışmalara yeni bir iddia eklendi. İngiliz-Asyalı ekonomist Stephen Mollah, Londra'da düzenlenen 500 Sterlin (645 dolar) giriş ücretli özel bir etkinlikte kendisinin Bitcoin'in mucidi olduğunu öne sürdü. Etkinlik boyunca iddiasını kanıtlayamayan Mollah, Genesis bloğundaki Bitcoin'leri ilerleyen dönemde transfer edeceğini açıkladı.

645 Dolarlık Özel Etkinlikte Satoshi Nakamoto Gerçeği Ortaya Çıkmadı

Kripto para dünyasının en büyük gizemlerinden biri olan Satoshi Nakamoto kimliği konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz-Asyalı ekonomist Stephen Mollah, Londra'da düzenlenen özel bir etkinlikte Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu öne sürdü.

Gün içinde, Londra'da gerçekleşen ve katılım ücreti 500 Sterlin olan organizasyonda sahneye çıkan Mollah, iddiasını kanıtlamak için teknik bir sunum yapmayı planladı. Sunun için dizüstü bilgisayarını çalıştıramayan ekonomist, katılımcıların beklentilerini karşılayamadı.

Gerçek Satoshi Nakamoto ortaya çıktı mı? Bitcoin dünyasında yeni iddia

Etkinliği takip eden Joe Tidy'nin aktardığına göre Mollah daha önce de Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu açıklamaya çalıştığını, fakat çeşitli engellemelerle karşılaştığını belirtti. Ekonomist, çeşitli kaynaklarla yaptığı röportajın da yayımlanmadığı belirtti.

Satoshi Nakamoto kimliğini kanıtlamanın en geçerli yolu olarak kabul edilen Genesis bloğundaki Bitcoin'leri transfer edeceğini söyleyen Mollah, bu işlemi uygun bir zamanda gerçekleştireceğini ifade etti.

LinkedIn profilinde kendisini Bitcoin whitepaper'ının yazarı ve Blockchain teknolojisinin mucidi olarak tanımlayan Mollah, aynı zamanda Coinbase Limited'in yönetici direktörü olduğunu iddia etti. Bu iddianın ardından Coinbase'in şirket kayıtlarında böyle bir bilginin yer almaması etkinliğe katılan kişiler tarafından eleştirildi.

Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden ancak bunu hiçbir şekilde kanıtlamayı başaramayan Mollah açıklamasında, "Bugün, sadece ben olduğumu söylemek istedim, ben buradayım. Ve çok yakında insanların ve gazetecilerin ihtiyaç duyduğu belgeleri yayınlayacağım. Satoshi Nakamoto'yu çevrimiçi ya da çevrimdışı, dünyanın herhangi bir yerinde aramayı bırakmalılar. Çünkü benden başka Satoshi Nakamoto yok." dedi.

Mollah, yakın zamanda iddialarını destekleyecek belgeleri paylaşacağını ve tüm şüpheleri ortadan kaldıracağını belirtirken, kripto para topluluğu bu açıklamalara inanmadı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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