Semih Şentürk'e kim, neden saldırdı? Saldırı anı VİDEOSU var mı?
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından olan, şu sıralarda yorumculuk yapan Semih Şentürk, Barcelona'da saldırıya uğradı.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk, Barcelona'da kapkaça uğradı. Saldırgana direnen Semih, çantasını kurtarsa da kolundaki saati kaptırdı.
SEMİH ŞENTÜRK'E KİM, NEDEN SALDIRDI?
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Barcelona'nın Camp Nou stadına ilişkin görüntü paylaşan Semih Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek istedi. Şentürk bu sırada bir kapkaççının saldırısına uğradı.
ÇANTASINI KURTARDI, SAATİNİ ÇALDIRDI
Kapkaççı, Semih Şentürk'ün çantasına saldırdı. Saldırgana direnen ve çantasını kurtaran Şentürk, kolundaki saatin çalınmasına engel olamadı. Olayın ardından polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.