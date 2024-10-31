Avrupa'nın birçok kulübünün peşinde koştuğu Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'e son olarak İspanyol devi Real Madrid talip oldu. Bunun üzerine harekete geçen ve astronomik bir teklif gelmediği sürece 28 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı takım, Sanchez'in bonservisini en az 30 milyon euro olarak belirledi. Davinson Sanchez Real Madrid'e mi gidiyor?

DAVİNSON SANCHEZ REAL MADRİD'E Mİ GİDİYOR?

Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşine takan 28 yaşındaki savunmacı, son olarak milli yıldızımız Arda Güler'inde formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in transfer listesine girdi.

Öte yandan Galatasaray, Davinson Sanchez'in takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılı takım, astronomik bir teklif gelmediği sürece Kolombiyalı stoperi satmayacak. Cimbom, Sanchez'in bonservis bedelini ise en az 30 milyon euro olarak belirledi.

GALATASARAY RAKAMLARI

Cimbom, Davinson Sanchez'i geçen sezonun başında 9.5 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımla 3+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sanchez, yıllık 3.2 milyon euro kazanıyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Kolombiyalı stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.