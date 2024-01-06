Miraç kandili ne zaman 2024? Bu yıl Miraç kandili ayın kaçında, hangi tarihte? Miraç kandili 2024 Diyanet!

Miraç kandili ne zaman 2024? Sorusu, 2024 yılının başlamasının ardından birçok Müslüman tarafından merak ediliyor. Mübarek 3 ayların ve Recep ayının 2. kandili Miraç Kandili'dir. Miraç kandilinde ibadet etmek, namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak çok sevaptır. Peki, Miraç kandili ne zaman 2024? Bu yıl Miraç kandili ayın kaçında, hangi tarihte? İşte Miraç kandili tarihi 2024 Diyanet!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

2024 yılındaki dini günler listesi, Müslümanların önemli ibadetlerini planlamalarına rehberlik ediyor. Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe, Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı, Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi, Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma, Ramazan Bayramı 10-12 Nisan 2024, Kurban Bayramı 16-19 Haziran 2024 ve Mevlid Kandili ise 14 Eylül 2024 Cumartesi tarihlerine denk geliyor. Buna göre 2024 yılında Miraç Kandili, Miladi takvime göre 6 Şubat 2024 Salı günü, Hicri takvime göre ise Receb ayının 26.günüdür.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ 2024

2024 yılında bazı önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan 2024

Kurban Bayramı: 16-19 Haziran 2024

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi