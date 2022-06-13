Minecraft'ın en ünlü iki versiyonu olan Java ve Bedrock'ın temel özellikleri ve farkları nelerdir?

JAVA SÜRÜMÜ

Minecraft'ın ana versiyonu olarak da bilinir. Oyuna gelen güncellemelerin çok büyük bir kısmı Java'ya da geliyor. Bu nedenle en aktif sürümlerden biri. Kaliteli sunucuları ve mod paketleri ile oyuncular tarafından çokça beğeniliyor. Ayrıca sürümler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz ilk sürümü veya son sürümü oynayabilirsiniz.

Java'nın belki de en büyük sorunu ise optimizasyon sıkıntısı. Oyun, bazı yerlerde çok yavaşlayabiliyor veya kasabiliyor.Bir de bu sürümü sadece bilgisayar üzerinden oynayabiliyorsunuz.Buna rağmen oyuncular arasında en rağbet gören sürümlerden biri.

BEDROCK SÜRÜMÜ

Bedrock'da en azJava kadar popüler. Kendisi çok iyi bir optimizasyona sahip. ayrıca RTXekran kartlarındaki bir özellik olan Ray Tracing özelliği ile oyunu normalinden çok daha üst seviyedeki bir grafik kalitesinde oynayabiliyorsunuz. Buna ek olarak sadece bilgisayardan değil; telefondan,XBOX veya PlayStation konsollarından da oynayabiliyorsunuz.

Bu sürümün dezavantajlarından birisi ise Java gibi sürümler arasında geçiş yapılamıyor, sadece en son çıkan sürüm oynanabiliyor. Ayrıca arayüzü Java'ya göre daha karmaşık. Çünkü Bedrock'ta Java'daki gibi kısayollar yok.

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