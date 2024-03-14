Mesut Akbıyık kimdir? CHP Balıkesir Karesi Belediye Başkan Adayı Mesut Akbıyık kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Karesi Belediye Başkan adayı ise Mesut Akbıyık. Mesut Akbıyık kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MESUT AKBIYIKKİMDİR?

Mesut Akbıyık, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Karesi Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.