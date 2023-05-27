Mersinli kadınlar Krav Maga öğreniyor

MERSİN'de kadınlar, şiddete karşı kendilerini savunabilmek amacıyla Krav Maga öğreniyor.Bir savaş sanatı tekniği olan Krav Maga, Mersinli kadınlardan ilgi görüyor. Geçen günlerde açılan kursta, kadınlar savunma sanatının tekniklerini öğreniyor. Profesyonel milli antrenör eşliğinde verilen kursta, olası saldırı durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenen kadınlar, olaydan en az zararla kurtulup karşı tarafı etkisiz hale getirmeyi öğreniyor. 38 kişinin eğitim aldığı kurs, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde yapılıyor.Eğitimi veren milli sporcu ve milli antrenör Fatih Kaya, Krav Maga, bir savaş sanatları sistemi. Bunu, içerisindeki bazı tehlikeli teknikleri alıp, inceltip öğretmeye çalışıyoruz dedi.Kadınların kursa, karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı kendilerini korumak için kayıt yaptıklarını belirten Kaya, İnsanlar bazen utanıyorlar, özgüveni düşük olanlar oluyor, kendilerini ifade edemiyorlar. Onlara da ulaşacağız. Şiddet gördüğünü söylemek istemiyor veya görüyor, gizliyor. Biz herkese dokunacağız diye konuştu. Mersin'e 10 ay önce taşınan Zuhal Yıldız, yürüyüş yaparken tesadüfen Krav Maga kursundaki kalabalığı gördüğünü belirterek, 'Sonra kendimi form doldururken buldum. Şimdi de buradayım. Bu her zaman istediğim bir şeydi, fakat çalıştığım için bir türlü hayata geçirememiştim. Şimdi bu hayalimi gerçekleştiriyor olmak çok hoşuma gidiyor' ifadesini kullandı.

'GEÇMİŞTE ŞİDDETE MARUZ KALDIM'

Kursu sosyal medyadan öğrendiğini kaydeden Saadet Sever (58), Hem yaşadığımız toplumda biz kadınlara yönelik gelebilecek fiziksel kötü davranışları bertaraf etmek adına, hem de geçmişte maalesef üzülerek söylüyorum, fiziksel şiddete maruz kaldığım için böyle bir şeyi öğrenmeyi çok istedim dedi. (DHA)