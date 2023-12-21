Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel olarak bir adım atan Merkez, politika faizini açıkladı ve böylece merak edilmekte olan Merkez Bankası faiz kararı yükseldi mi? Sorusu da böylece yanıt buldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı yükseldi mi? Merkez Bankası faiz kararı arttırıldı mı, yüzde kaç arttırıldı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YÜKSELDİ Mİ?

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Üst üste yedinci toplantıda da faiz yükselten Merkez, politika faizini 250 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye yükseldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40'tan yüzde 42,50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." Denildi.

Merkez Bankası faizi yüzde 42,50'ye çıkarak beklentiye paralel bir hamle yaptı. Merkez'in faiz kararıyla ilgili hem ekonomistlerin hem de dünya çapında bankaların beklentisi genel olarak 250 baz puanlık artış yönündeydi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARTTIRILDI MI, YÜZDE KAÇ ARTTIRILDI?

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35'e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40'a çıkmıştı. Aralık ayındaki 250 baz puanlık artışla 7 aylık süreçte 3.400 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.