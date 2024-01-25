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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Merkez Bankası, 2024 yılının ilk faiz kararını yakında açıklayacak. Bu kararın ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı büyük bir merak konusu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın faiz artırıp artırmayacağı ve bu durumun dolar kuruna etkisi de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dolar kurundaki son durum hakkında detaylar geliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne olur ve Merkez Bankası faiz artarsa dolar ne olur soruları araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı 2024!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler yüzde 42,5 olan faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı. Ekonomistler bu ay da 250 baz puan artışlar politika faizinin yüzde 45 olmasını öngörüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 38,75

AA Finans'ın, toplantıya yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor. Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 38,75 oldu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, Aralık ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Maksimum beklenti yüzde 45, minimum beklenti ise yüzde 42,5 oldu.

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyor. Ankette Haziran 2024'te politika faizinin seviyesine ilişkin soruya cevap veren 11 ekonomistin tahminlerinin medyanı yüzde 45 seviyesinde oluştu. Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de öngörülüyor. Ekonomistlerin 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37,5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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