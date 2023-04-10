Menderes Türel milletvekili adayı mı? Menderes Türel nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı?

Menderes Türel aday mı en çok merak edilen aday adayları arasında yer alırken, siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesinin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Menderes Türel milletvekili adayı mı oldu? Menderes Türel nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı?

Menderes Türel milletvekili adayı mı? Menderes Türel aday mı en çok merak edilen aday adayları arasında yer alırken, siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesinin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Menderes Türel milletvekili adayı mı oldu? Menderes Türel nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı? Detaylar...

MENDERES TÜREL MİLLETVEKİLİ ADAYI MI?

Menderes Türel milletvekili adayı değil. AK Parti Antalya milletvekili adayları listesinde yer aldığı iddia edilen Menderes Türel, aday listesinde yer almıyor.

MENDERES TÜREL KİMDİR?

Menderes Mehmet Tevfik Türel 11 Temmuz 1964, Antalya doğumlu Türk siyasetçidir.

Menderes Türel 1964 yılında Antalya'da doğmuştur. Yörük bir aileden gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar boyunca Antalya'da gazeteci olarak çalıştı ve çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye'nin en iyi gazetecisi seçildi.

1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler daimi üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti Antalya 2. sıra milletvekili adayı olarak seçimleri kazanarak TBMM'ye girdi. Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

30 Eylül 2012 tarihinde AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 14 Aralık 2013 tarihinde Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği akşam yemeğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Antalya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı.

30 Mart 2014 Türkiye yerel seçimleri sonuçlarına göre en yakın rakibi ve eski belediye başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ı geçerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir dönem aradan sonra tekrar seçilmiştir.

31 Mart 2019 yerel seçimleri'nde Cumhur İttifakı'ndan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldıysa da Millet İttifakı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muhittin Böcek'e karşı kaybetti. Sudi Türel'in yeğenidir.

Başkanlığı döneminde Antalya'da pek çok proje gerçekleştirilmiştir. Başta AntRay olmak üzere pek çok ulaşım projesi, köprülü kavşak, alt geçit, cadde ve pek çok altyapı projeleri onun döneminde yapılmıştır. Boğaçayı rekreasyon alanı, Konyaaltı Plajı düzenlemesi gibi projeler onun döneminde yapılmıştır.