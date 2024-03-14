Enes Nergiz kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Alanya Belediye Başkan adayı Enes Nergiz kaç yaşında, nereli?
Enes Nergiz kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Alanya Belediye Başkan adayı Enes Nergiz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Alanya Belediye Başkan adayı olan Enes Nergiz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Enes Nergiz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Enes Nergiz kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Alanya Belediye Başkan adayı Enes Nergiz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ENES NERGİZ KİMDİR?
Enes Nergiz, Yeniden Refah Partisi Antalya- Alanya Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Alanya Belediye Başkan adayı Enes Nergiz avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.