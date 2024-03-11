Mehmet Ali Artunca kimdir? Memleket Partisi İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Artunca kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Bornova Belediye Başkan adayı ise Mehmet Ali Artunca. Mehmet Ali Artunca kimdir? Mehmet Ali Artunca nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET ALİ ARTUNCA KİMDİR?

İş güvenliği uzmanı olan Mehmet Ali Artunca, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Bornova Belediye Başkan adayıdır.