Meclis ne zaman açılıyor 2024? TBMM tatilde mi, açılış tarihi belli oldu mu?

Meclis ne zaman açılıyor 2024 ve TBMM tatilde mi, açılış tarihi belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi ve tatil durumuyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi takip edebilirsiniz. Meclis ne zaman açılıyor 2024? TBMM tatilde mi, açılış tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR 2024?

Yeni yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) faaliyetleri devam ediyor. Kısa bir aranın ardından Meclis, 16 Ocak'ta yeniden çalışmalara başlama kararı aldı. Bu süre zarfında özellikle komisyonların aktif rol alması ve çeşitli konularda çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

TBMM TATİLDE Mİ, AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Meclis üyeleri ve kamuoyu, 16 Ocak'ta başlayacak olan Meclis çalışmalarıyla birlikte gündemdeki önemli konuların ele alınıp alınmayacağını merakla bekliyor. Komisyonlardan gelecek olan önergeler ve çalışmalar, Meclis'in önümüzdeki dönemdeki yönünü belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alacak.

MECLİS GÜNDEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2024'e hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yeni yılın ilk çalışma günlerinde gündemin üst sıralarında yer alması beklenen konular arasında, yeni bir yargı paketi ve torba yasa bulunuyor.