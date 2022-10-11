PSG'nin yıldız oyuncu Kylian Mbappe yeteneği ile futbolseverleri büyülüyor. Fransa Ligue 1 devi olan dünyaca ünlü PSG takımının yıldız futbolcusu Mbappe hakkında çıkan haberlerin ardından futbolseverler Mbappe PSG'den gidiyor mu? sorusunu arattı. PSG'de forma giyen Mbappe'nin takımdan ayrılma isteği iddialarının ardından futbolseverler Mbappe PSG'den gidiyor mu? sorusunu merak etti. Mbappe PSG'den gidiyor mu? Mbappe PSG'den ayrılıyor mu? Mbappe hangi takıma gidecek?

Mbappe PSG'den gidiyor mu? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yabancı basında çıkan haberlerin ardından Mbappe'nin PSG'den ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. Futbolseverler ise Mbappe PSG'den gidiyor mu? sorusun yanıt aradı. Peki, Mbappe PSG'den gidiyor mu? Mbappe PSG'den ayrılıyor mu? Mbappe hangi takıma gidecek?

MBAPPE PSG'DEN AYRILIYOR?

PSG'nin yıldız oyuncusu olan Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği iddiaları ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre PSG'nin kendisine ihanet ettiğini düşünen Mbappe, takımdan ayrılmak istediğini belirtmiş. Habere göre, Mbappe sözleşme yapılırken söylenen sözlerin tutulmadığını düşünüyor ve takımda mutsuz hissediyor.