Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Aysun Terzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

AYSUN TERZİOĞLU KİMDİR?

Aysun Terzioğlu aslen Tokatlı ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 25 yaşında olan Aysun Terzioğlu mekatronik mühendisidir. Aysun Terzioğlu bugün jürilere tarhana ve nivik yemeği yapacak. Aysun Terzioğlu, 5 Temmuz Salı günü Masterchef 1. turda yarıştı. Aysun Terzioğlu, jürilerden hayır aldı ve yarışmaya veda etti.