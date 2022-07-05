Masterchef 2022 Aysun Terzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Aysun Terzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Masterchef 2022 Aysun Terzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Aysun Terzioğlu geliyor. Peki, Masterchef 2022 Aysun Terzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Aysun Terzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Aysun Terzioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

AYSUN TERZİOĞLU KİMDİR?

Aysun Terzioğlu aslen Tokatlı ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 25 yaşında olan Aysun Terzioğlu mekatronik mühendisidir. Aysun Terzioğlu bugün jürilere tarhana ve nivik yemeği yapacak. Aysun Terzioğlu, 5 Temmuz Salı günü Masterchef 1. turda yarıştı. Aysun Terzioğlu, jürilerden hayır aldı ve yarışmaya veda etti.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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