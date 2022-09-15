Masterchef 15 Eylül (Dış Oyun) günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Balıkesir Mutfağı menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 3. oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 15 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Balıkesir Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün yemekleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Balık Çorbası nasıl yapılır? Masterchef Balık Çorbası nedir, nasıl yapılır? Balık Çorbası tarifi! Balık Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

Günün menüsü Balıkesir Mutfağı oldu. Masterchef'te bugün Balıkesir Mutfağı yapılacak. Peki, Masterchef 15 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Balıkesir Mutfağı menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Büşra oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Barış oldu.

MASTERCHEF 15 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü Balıkesir Mutfağı oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 15 Eylül menüsü (Dış Oyun Özel Menü):