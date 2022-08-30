Mahkum yeni sezon ne zaman başlayacak? Mahkum yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Innocent Defendant dizisinden uyarlanan başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinin yeni sezonda ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Mahkum yeni sezon ne zaman başlayacak? Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinin yeni sezonda ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Mahkum yeni sezon ne zaman başlayacak? Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

MAHKUM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mahkum dizisi yapımcısı MF Yapım yeni sezonda sözleşmesi devam eden oyunculara ve set çalışanlarına 20 Ağustos 2022 de yeni sezon tanıtımı çekimleri için sete çıkılacağı müjdesini vermişti. Çekimleri devam eden Mahkum yeni sezon bölümleri 15 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.

MAHKUM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş'ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir. İşlediği tüm cinayetleri Savaş'ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır. Barış'ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar. Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış'ın atacağı tüm adımların farkındadır. Fırat, Barış'ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar.

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fırat Bulut, Adliye'de görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.

MAHKUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna - Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari

Hakan Karsak - Haci

Tugay Mercan - Paşa

Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü

Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi

Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı

Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı

Mehmet Ulay Zahid Yesari

Hakan Salınmış - Bey Baba

Alara Bozbey - Zeyno

Seray Kaya - Cemre

Melike İpek Yalova - Büge Yesari

Hayal Köseoğlu - Sasha