Mahkum yeni sezon ne zaman başlayacak? Mahkum yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Gündem Haberleri
Innocent Defendant dizisinden uyarlanan başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinin yeni sezonda ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Mahkum yeni sezon ne zaman başlayacak? Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinin yeni sezonda ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Mahkum yeni sezon ne zaman başlayacak? Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...
Mahkum dizisi yapımcısı MF Yapım yeni sezonda sözleşmesi devam eden oyunculara ve set çalışanlarına 20 Ağustos 2022 de yeni sezon tanıtımı çekimleri için sete çıkılacağı müjdesini vermişti. Çekimleri devam eden Mahkum yeni sezon bölümleri 15 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.
Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş'ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir. İşlediği tüm cinayetleri Savaş'ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır. Barış'ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar. Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış'ın atacağı tüm adımların farkındadır. Fırat, Barış'ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar.
Fırat Bulut, Adliye'de görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur.
Onur Tuna - Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari
Hakan Karsak - Haci
Tugay Mercan - Paşa
Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü
Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi
Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı
Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı
Mehmet Ulay Zahid Yesari
Hakan Salınmış - Bey Baba
Alara Bozbey - Zeyno
Seray Kaya - Cemre
Melike İpek Yalova - Büge Yesari
Hayal Köseoğlu - Sasha