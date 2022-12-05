Mahfi Eğilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mahfi Eğilmez kitapları!
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Ekonomi hakkındaki açıklamalarıyla gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Mahfi Eğilmez hakkında Mahfi Eğilmez kimdir sorusu merak ediliyor. Peki, Mahfi Eğilmez kim? Mahfi Eğilmez kaç yaşında, nereli, yaşı kaç? İşte, Mahfi Eğilmez''in hayatı!
Mahfi Eğilmez kimdir? Ekonomi hakkındaki açıklamalarıyla gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Mahfi Eğilmez hakkında Mahfi Eğilmez kimdir sorusu merak ediliyor. Peki, Mahfi Eğilmez kim? Mahfi Eğilmez kaç yaşında, nereli, yaşı kaç? İşte, Mahfi Eğilmez''in hayatı haberimizde...
MAHFİ EĞİLMEZ KİMDİR?
Mahfi Eğilmez 1950, İstanbul doğumlu Türk iktisat uzmanı, bürokrat, yönetici ve yazardır.
Ankara Atatürk Lisesi'ni, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin iktisat ve maliye bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı başlıklı tezi ile doktor oldu. Yeminli mali müşavir ruhsatına da sahiptir.
1972 yılında maliye müfettiş muavini göreviyle Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Hazine Müsteşarlığı'nda müfettiş, müsteşar yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Washington büyükelçiliği ekonomi müşavirliği ve başmüşavirliği gibi çeşitli vazifelerle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1997 yılında hazine müsteşarlığına atandı fakat 1997 yılı sonunda kendi tercihiyle kamu hizmetinden ayrıldı. Kamu hizmeti sırasında Dünya Bankası'nda Türkiye adına görev yaptı. Eylül 1997'de bakanlar kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı, ancak kısa bir süre sonra bu görevinden de istifa etti.
1998 yılında özel kesime geçmiş ve çeşitli finans kurumlarında yönetim kurulu üyelik ve başkanlıklarında bulunmuş, 2006 yılı itibarıyla tam zamanlı bütün görevlerinden ayrılmıştır. Uzun süre köşe yazısı yazdığı Radikal gazetesinden 2011 yılı sonunda ayrıldı. Yaklaşık 10 yıl yorumculuk yaptığı NTV televizyon kanalından 2018 yılında ayrıldı. 2000 ile 2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, 2011 ile 2017 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi'nde ekonomi, iktisat ve maliye dersleri verdi.
Mahfi Eğilmez, hâlen Altınbaş Üniversitesi'nde ders veriyor. Yayımlanmış 22 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.
MAHFİ EĞİLMEZ KİTAPLARI
- Katma Değer Vergisi, Teori ve Uygulama, Maliye Bakanlığı Yayını
- IMF, Dünya Bankası ve Türkiye, Creative Yayıncılık
- Hazine, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751410023
- Light Günlük, Remzi Kitabevi,
- Krizleri Nasıl Çıkardık? (Ercan Kumcu ile ortak, Creative Yayıncılık)
- Ekonomi Politikası (Ercan Kumcu ile ortak, Remzi Kitabevi yayını
- Hitit Ekonomisi, Ege Yayınları
- Küresel Finans Krizi, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751413208
- Makroekonomi, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751413666
- Örneklerle Kolay Ekonomi, 2014, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751416117
- Kendime Yazılar, Remzi Kitabevi,
- Mikroekonomi, Remzi Kitabevi,
- Kamu Maliyesi, Remzi Kitabevi,
- Ekonomide Analiz, 2016, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751417367
- Değişim Sürecinde Türkiye Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme, 2018, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751418531
- Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi, 2019, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751418760
- Ekonominin Temelleri, 2019, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751419125
- Türkiye Ekonomisi, 2020, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751419330
- Yapısal Reformlar ve Türkiye, 2022, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751420886
- Başarısızlığa Övgü, 2022, Remzi Kitabevi, ISBN 978-975-14-2108-1
Romanları
- Anitta'nın Laneti, 2002, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751411716
- Hattuşa'dan Kaçış, 2008, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751412546
- Inferis, 2020 Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751419774
- Sahte Sultan, 2021, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751420794
Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent— Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022