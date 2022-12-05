Mahfi Eğilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mahfi Eğilmez kitapları!

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MAHFİ EĞİLMEZ KİMDİR?

Mahfi Eğilmez 1950, İstanbul doğumlu Türk iktisat uzmanı, bürokrat, yönetici ve yazardır.

Ankara Atatürk Lisesi'ni, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin iktisat ve maliye bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı başlıklı tezi ile doktor oldu. Yeminli mali müşavir ruhsatına da sahiptir.

1972 yılında maliye müfettiş muavini göreviyle Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Hazine Müsteşarlığı'nda müfettiş, müsteşar yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Washington büyükelçiliği ekonomi müşavirliği ve başmüşavirliği gibi çeşitli vazifelerle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1997 yılında hazine müsteşarlığına atandı fakat 1997 yılı sonunda kendi tercihiyle kamu hizmetinden ayrıldı. Kamu hizmeti sırasında Dünya Bankası'nda Türkiye adına görev yaptı. Eylül 1997'de bakanlar kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı, ancak kısa bir süre sonra bu görevinden de istifa etti.

1998 yılında özel kesime geçmiş ve çeşitli finans kurumlarında yönetim kurulu üyelik ve başkanlıklarında bulunmuş, 2006 yılı itibarıyla tam zamanlı bütün görevlerinden ayrılmıştır. Uzun süre köşe yazısı yazdığı Radikal gazetesinden 2011 yılı sonunda ayrıldı. Yaklaşık 10 yıl yorumculuk yaptığı NTV televizyon kanalından 2018 yılında ayrıldı. 2000 ile 2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, 2011 ile 2017 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi'nde ekonomi, iktisat ve maliye dersleri verdi.

Mahfi Eğilmez, hâlen Altınbaş Üniversitesi'nde ders veriyor. Yayımlanmış 22 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.

MAHFİ EĞİLMEZ KİTAPLARI



Katma Değer Vergisi, Teori ve Uygulama, Maliye Bakanlığı Yayını

IMF, Dünya Bankası ve Türkiye, Creative Yayıncılık

Hazine, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751410023

Light Günlük, Remzi Kitabevi,

Krizleri Nasıl Çıkardık? (Ercan Kumcu ile ortak, Creative Yayıncılık)

Ekonomi Politikası (Ercan Kumcu ile ortak, Remzi Kitabevi yayını

Hitit Ekonomisi, Ege Yayınları

Küresel Finans Krizi, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751413208

Makroekonomi, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751413666

Örneklerle Kolay Ekonomi, 2014, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751416117

Kendime Yazılar, Remzi Kitabevi,

Mikroekonomi, Remzi Kitabevi,

Kamu Maliyesi, Remzi Kitabevi,

Ekonomide Analiz, 2016, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751417367

Değişim Sürecinde Türkiye Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme, 2018, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751418531

Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi, 2019, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751418760

Ekonominin Temelleri, 2019, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751419125

Türkiye Ekonomisi, 2020, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751419330

Yapısal Reformlar ve Türkiye, 2022, Remzi Kitabevi, ISBN 978-9751420886

Başarısızlığa Övgü, 2022, Remzi Kitabevi, ISBN 978-975-14-2108-1

Romanları