MAÇ ÖZETİ| Beşiktaş - İstanbulspor maç özeti izle! Beşiktaş - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? BJK- İstanbulspor maç özeti izle!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, düşme hattında yer alan rakibine karşı 60 dakikalık bölümde rahat bir oyun sergiledi. Futbolseverler ise heyecanlı maçın özetini merak ediyor. Beşiktaş - İstanbulspor maç özeti izle! Beşiktaş - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? BJK- İstanbulspor maç özeti izle!

Süper Lig'de Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maçın özeti aratıldı. Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Vincent Aboubakar, son 3 lig maçında 3 gol kaydetti. Kamerunlu forvet İstanbulspor'a uzaklardan attığı nefis golle izleyenleri büyüledi. Beşiktaş - İstanbulspor maç özeti izle! Beşiktaş - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? BJK- İstanbulspor maç özeti izle!

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Beşiktaş - İstanbulspor maçının özetini izlemek için BeIN Sports sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Beşiktaş, 42. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle maçta öne geçti. 5 ay sonra sahalara dönen Rachid Ghezzal, asisti yapan isim oldu. Kara Kartal'da 56. dakikada sahneye çıkan isim bu kez Aboubakar'dı. Yaklaşık 25 metrelik mesafeden kaleye falsolu bir füze gönderen Aboubakar, file bekçisini çaresiz bıraktı. Kaleci sadece seyretmekle kaldı.

Geldiği ilk günlerde performansıyla eleştiri alan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, son 3 haftada 3 şık gol kaydetti. 1 de asist yaptı.