LPG'ye zam var mı? 17 Ocak Çarşamba LPG'ye zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? 17 Ocak güncel otogaz fiyatları!

LPG'ye zam var mı? Sorusu, gündeme gelen iddiların ve yeni zamların ardından merak edilmekte ve araştırılmakta. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 17 Ocak Çarşamba LPG'ye zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? Soruları da bu kapsamda birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, LPG'ye zam var mı? 17 Ocak Çarşamba LPG'ye zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? 17 Ocak güncel otogaz fiyatları!

LPG'YE ZAM VAR MI?

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak zamla birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 20 lira 20 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 7 kuruştan satılacak.

LPG'YE ZAM GELECEK Mİ, NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

18 Ocak 2024 Perşembe gününden itibaren LPG'ye (otogaz) 37 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 20 lira 20 kuruştan, Ankara'da 20 lira 7 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.