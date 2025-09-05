Lionel Messi kimdir? Messi, Arjantin Millî Takımı'nı bırakıyor mu, Dünya Kupası'na katılacak mı?

Lionel Messi, yalnızca bir futbolcu değil, bir futbol efsanesi olarak kabul ediliyor. Kariyeri boyunca sergilediği olağanüstü performans, kazandığı sayısız ödül ve kırdığı rekorlarla adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Son zamanlarda ise Messi'nin sahalara veda edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Futbolseverler, özellikle Arjantin Milli Takımı ile ilgili kararını ve gelecekteki planlarını yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

LİONEL MESSİ KİMDİR?

Lionel Messi, modern futbolun en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Arjantinli profesyonel futbolcudur. 24 Haziran 1987 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğan Messi, futbola küçük yaşlarda Newell's Old Boys altyapısında başladı. Genç yaşta büyüme hormonu eksikliği teşhisi konulmasının ardından, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı ve 13 yaşında Barcelona'nın altyapısına katıldı.

Barcelona formasıyla çıktığı yüzlerce maçta sayısız gol ve asist üreten Messi, kulübe 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 10 La Liga şampiyonluğu ve birçok yerel kupa kazandırdı. 2021 yılında Barcelona'dan ayrılarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu. 2023 yılında ise kariyerini ABD'de Inter Miami formasıyla sürdürmeye başladı.

Milli takım kariyerinde de birçok ilki başaran Messi, 2021 yılında Arjantin ile Copa America'yı, 2022 yılında ise kariyerinin zirvesi olan FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. Saha içindeki yetenekleri, vizyonu ve spor ahlakıyla sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı hâline gelmiştir.

LİONEL MESSİ ARJANTİN MİLLİ TAKIMINDAN AYRILIYOR MU?

Lionel Messi, geçmişte Copa America'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından Arjantin Milli Takımı'ndan ayrıldığını duyurmuş, bu karar ülke genelinde büyük üzüntü yaratmıştı. Ancak halktan gelen yoğun destek ve çağrılar sonucunda kararından vazgeçmiş, Arjantin'in yıllar sonra Dünya Kupası zaferine ulaşmasında başrol oynamıştı.

Şimdi ise bir veda daha gündemde. Arjantin'in Venezuela ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarına konuşan Messi, duygusal açıklamalarda bulundu. "Bu maç benim için çok özel. Bu yüzden ailemin tamamı burada olacak: eşim, çocuklarım, annem-babam ve kardeşlerim. Hep birlikte unutulmaz bir gün geçireceğiz," diyen Messi, sözlerinin devamında ise geleceğe dair belirsizliğe işaret etti: "Venezuela maçından sonra başka maçlar ya da hazırlık karşılaşmaları olur mu, şimdilik bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz."

LİONEL MESSİ DÜNYA KUPASINA KATILACAK MI?

Messi, son açıklamalarında 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda net bir karar vermediğini belirtti. Arjantin'in evinde oynayacağı Venezuela maçı öncesi yaptığı konuşmada, "Gelecekte ne olacağını bilmiyorum. O maçı bir aile günü gibi yaşayacağım," diyerek belirsizliğini korudu.

Şu an için resmi bir açıklama yapılmasa da, Messi'nin turnuvada yer alıp almayacağı önümüzdeki dönemde göstereceği fiziksel performansa ve motivasyonuna bağlı olacak gibi görünüyor. Taraftarlar ise onun bir kez daha sahne almasını umutla bekliyor.