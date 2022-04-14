Kronik hastalıklar nedir, nelerdir? Kronik hastalıklar listesi, hangi hastalıklar kroniktir? Kronik hastalıkların isimleri nedir?

Kronik hastalık ne demektir? Kronik hastalıklar nelerdir? Kronik hastalıkların listesi… Hangi hastalıklar kronik hastalık olarak isimlendirilir?

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Hastalığın ortaya çıkması ve ortadan kaybolmasının bir sebebe bağlı olmadığı ve hastalığa karşı kalıcı kesin çözüm olarak bir tedavinin olmadığı, ortaya çıkışında birçok sebep yatan ve uzun süren ortadan kaybolmayan hastalıklara kronik hastalık/ rahatsızlık adı verilmektedir.

Kronik hastalıklara sahip kişilerin düzenli bir yaşam biçimini benimsemeleri, düzensiz bir biçimde kendini belli eden ve belirtiler gösteren kronik rahatsızlıkların en büyük düşmanıdır. Düzenli hayat, özellikle beslenme planı yapılması, kronik rahatsızlıkların belirtilerini önemli ölçüde kişinin hafif atlatmasını sağlar. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR? KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ NEDİR?

Öncelikle, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte Hasta Kontrol ve Koruma Merkezi'nin kronik hastalık olarak sınıflandırmalarına bakacak olursak;

Aşırı şişmanlık ( Obezite ), birtakım kanser türleri, şeker hastalığı, eklemde meydana gelen iltihap, astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları, kalp ile damar hastalıkları Dünya Sağlık Örgütü ile Hasta ve Kontrol Koruma Merkezi'nin kronik rahatsızlık tanımına uyan sınıflandırmada yer almaktadırlar.

Aşırı Şişmanlık ( Obezite )

Tüm dünyada sayısı tüketimdeki artışa paralel olarak artmakta ve insanların hayat tarzındaki değişimlerle bu kronik rahatsızlıkta değişimlerin meydana geldiği görülmektedir. Obezite aynı zamanda birçok hastalığa da temel oluşturmaktadır. Bunlar; deri hastalıkları, damar hastalıkları, diyabet, metabolizma da meydana gelen sendrom, rüflü hastalığı, bağışıklık sisteminde meydana gelen güç kaybı, depresyon, bazı kanser türlerine olan yatkınlıkta artış, iskelete olan yük artışı nedeniyle eklemlerde meydana gelebilecek kireçlenmeler vs. olarak sıralanabilir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Solunum Yolu Rahatsızlıkları

Özellikle astım gibi bireyin hava yolunu tıkayacak türden akciğer hastalıkları dünya üzerinde milyonlarca kişide bulunmaktadır. Solunum yolu rahatsızlıkları, nefes alıp – vermede güçlük çekilmesi, göğüste meydana gelen sıkışma, öksürük olarak daha sık karşımıza çıkmaktadır.

Şeker Hastalığı

Bir kronik rahatsızlık olarak şeker hastalığı, kandaki şeker değerinin zaman zaman meydana gelen artışlarından kaynaklanmaktadır. Bireyin sağlıksız gıdalarla beslenmesi, beslenmenin bir program çerçevesinde gerçekleşmemesi bu hastalığı tetikleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Kan şekerini kontrol altında tutmak kişinin kendi elindedir. Bir doktora danışılarak düzenli bir beslenme programı hazırlanılması şeker hastalığına karşı alınmış önemli ve yerinde bir adım olur.

Kronik rahatsızlıklar, covid-19 pandemi döneminde en çok merak edilen sorulardan biri olmuş ve 29.05.2020 tarihli Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 için yayınlanan yazıda kronik hastalıklar şu şekilde ifade edilmiştir:

"COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir.".