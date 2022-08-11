Konyaspor ilk 11! Konyaspor - Vaduz maçının ilk 11'i belli oldu mu?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı bugün Konyaspor - Vaduz arasında gerçekleşecek. Sporseverler, Konyaspor ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Konyaspor - Vaduz maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Konyaspor ilk 11! Konyaspor - Vaduz maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Uefa Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor - Vaduz karşı karşıya gelecek. Konyaspor ilk 11! Konyaspor - Vaduz maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Konyaspor ilk 11! Konyaspor - Vaduz maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir.
Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Tunahan Çiçek, Hasler, Sutter
Konyaspor ile Vaduz arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Konyaspor-Vaduz Maçı, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Konyaspor-Vaduz Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Konyaspor ve Vaduz, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.