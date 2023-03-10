Köln Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Köln Bochum maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Almanya Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Köln Bochum takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Köln Bochum maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Köln Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Köln Bochum maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Köln Bochum maçı ile ilgili tüm detaylar...

Köln Bochum maçı saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Köln Bochum takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Köln Bochum maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Köln Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Köln Bochum maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Köln Bochum maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

KÖLN - BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?

Köln - Bochum maçı saat 22.30'da başlayacak.

KÖLN - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN?

Köln - Bochum maçı bu akşam saat 22.30'da oynanacak.

KÖLN - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Köln - Bochum maçı Bein Sports 5'ten canlı olarak yayınlanacak.

KÖLN - BOCHUM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Köln - Bochum maçı Köln'de, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.