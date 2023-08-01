Kofik dolması tarifi! Masterchef Kofik dolması nedir, nasıl yapılır? Kofik dolması için gerekli malzemeler! Kofik dolması hangi yöreye ait?

Masterchef 1 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Kofik dolması yapmasını istendi. Peki Masterchef Kofik dolması nasıl yapılır? Kofik dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Kofik dolması tarifi! Kofik dolması nasıl yapılır? Kofik dolması tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel dolmalar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kofik dolması tarifi oldu. Peki en güzel Kofik dolması tarifi nasıldır? Kofik dolması nasıl yapılır? Kofik dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Kofik dolması tarifi! Kofik dolması nedir, ne demek? Masterchef Kofik dolması nasıl yapılır? Kofik dolması hangi bölgenin, hangi yörenin dolması? Kofik dolması hangi ülkeye ve yöreye aittir? Kofik dolması hangi bölge? İşte detaylar...

KOFİK DOLMASI NEDİR, NE DEMEK? KOFİK DOLMASI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Kofik dolması, bir çeşit Türk mutfağı yemeğidir. Kofik, kabak veya patlıcan gibi sebzelerin içlerinin oyularak doldurulması ve pişirilmesiyle yapılır.

KOFİK DOLMASI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

4 adet orta boy kabak veya patlıcan

250 gram kıyma (tercihen koyun veya dana eti)

1 büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı nane (isteğe bağlı)

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber, ve kimyon (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Sıcak su

KOFİK DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kabakları veya patlıcanları yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Bir bıçak yardımıyla uzunlamasına keserek içlerini dikkatlice oyup çıkarın. Dikkatli olun, kabakları veya patlıcanları delmeden yüzeylerine zarar vermemeye çalışın.

Oyduğunuz içleri küçük küp şeklinde doğrayın ve bir kenarda bekletin.

Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Maydanozu da ince ince kıyın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyin ve şeffaflaşıncaya kadar kavurun.

Kavrulan soğana kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu bırakıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

Ardından doğranmış kabak veya patlıcan içleri, pirinç, domates salçası, biber salçası, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve isteğe bağlı olarak nane ekleyin. Karışımı güzelce harmanlayın.

Hazırladığınız bu iç karışımı kabakların veya patlıcanların içine doldurun. Doldurma işlemi sırasında fazla bastırmamaya özen gösterin.

Dolmaların üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı parçalarını paylaştırın.

Tencereye dolmaları dizin ve sıcak suyu ekleyin. Suyun kabakların veya patlıcanların yarısını geçecek kadar olmasına dikkat edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte dolmalar suyunu çekene ve içleri pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Pişen kofik dolmalarınızı servis tabağına alın ve üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!