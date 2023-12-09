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Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı?

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıktı. İstanbul ve çevre illerden takviye ekiplerin de sevk edildiği bölgede, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Peki, Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı?

Kocaeli yangını hangi fabrikada? Sorusu, yangın nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılmaktaydı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangına müdahale etmesi için İstanbul ve çevre illerden de takviye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Peki, Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı?

KOCAELİ YANGINI HANGİ FABRİKADA?

Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak'taki bir lojistik firmasına ait depoda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev alev yanan depoya müdahale etti.

KOCAELİ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangına müdahale etmesi için İstanbul ve çevre illerden de takviye sevk edildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının bir lojistik depoda çıktığı ve çevre fabrikalara sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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